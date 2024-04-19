Konya'da iş ortağını av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş ortağını av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İkinci el oto alım-satımıyla uğraşan Hüseyin K. ile iş ortağı Sadettin H. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Sadettin H, Hüseyin K'yi av tüfeğiyle yaralamıştı. Zanlı, polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, iş ortağını av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alaylar 2 Mahallesi'ndeki bir oto sanayi sitesinde, ikinci el oto alım-satımıyla uğraşan Hüseyin K. ile iş ortağı Sadettin H. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadettin H, Hüseyin K'yi av tüfeğiyle yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hüseyin K. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, zanlı Sadettin H. polislerce gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.