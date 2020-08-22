Son dakika haberi! Kastamonu'da motosiklet kazası, kask kamerasında Gelen son dakika haberine göre KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde virajda kontrolden çıkarak su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde virajda kontrolden çıkarak su kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyü yolunda meydana geldi. İnebolu yönüne giden İsmail Öznam yönetimindeki 34 LN 7226 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıktı. Motosiklet, su kanalına düşerek devrildi. Sürücü İsmail Öznam, yaralanırken kaza anı sürücünün kask kamerasına yansıdı. Acı içinde yerde kalan yaralı sürücüye, yoldan geçen Dr. Şimşek Aydın yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan sürücüyü İnebolu Devlet Hastanesi'nde kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA