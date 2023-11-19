İnebolu'da düzenlenen Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu büyük ilgi gördü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşatmak amacıyla 4'üncüsü düzenlen olan Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Soğuğa aldırış etmeden koşuya katılan kadınlar, temsili top mermileriyle koştu.

Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla Ankara'ya götürüldüğü 'İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'nda, milli mücadele ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Koşusu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan, Türkiye'nin İstiklal Madalyalı tek ilçesi olan İnebolu'daki tarihi İstiklal Yolu'nda düzenlenen maraton, Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği ile İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü organizasyonunda gerçekleştirildi. 500'den fazla kişinin kayıt yaptırdığı maratona, Kastamonu başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda koşucu katıldı. Büyük bir katılımla gerçekleşen koşuda vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden derece alabilmek için koştu. Koşuda Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatmak isteyen kadınlar ise ellerindeki temsili top mermileri ile koştu. Büyük ilginin olduğu koşuda dereceye giren koşuculara, protokol üyeleri tarafından madalya takdim edildi. Koşu ödül töreninin ardından sona erdi.

"İnebolu'daki tarihi dokuyu gördüğümüz için böyle bir yarış düzenleme gereği duyduk"

Anlamlı bir koşu olduğunu ifade eden Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği Genel Sekreteri Haluk Kaya, "İnebolu'daki tarihi dokuyu gördüğümüz için böyle bir yarış düzenleme gereği duyduk. Buradaki amacımız Kastamonu ve İnebolu'yu tanıtmak. Bunu spor ile gerçekleştirmek istedik. Burası bir tarihi kent, hedefimiz buydu" dedi.

"Koştuğum en önlemli yarış burası oldu"

Uzun yıllardır yarışlara katıldığını belirten Kemal Özdemir, kendisi için en anlamlı yarış olduğunu belirterek, "1968 yılından beri koşuyorum. Ama koştuğum en önlemli yarış burası oldu. Şerife Bacı Koşusu, sadece bir koşu değil, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın ateşlendiği bir yerde gerçekleştiriliyor olması daha çok önemli. Böyle bir koşuda yer almak beni çok mutlu etti. Parkur da çok güzeldi. Havanın serin olmasına rağmen çok büyük bir yoğunluk vardı. İnşallah seneye bu yarış daha çok katılımın olduğu, daha büyük takdir gören bir yarış olur" diye konuştu.

"Bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum"

Yarışa İstanbul'dan katılan Betül Tezel ise, "İstanbul'dan katıldım. Bu etkinlikte olmaktan gurur duyuyorum. İlk defa burada koştum. Derece alarak 2'inci oldum. Herkese başarılar diliyorum. Koşu hayattır diyorum" şeklinde konuştu.

"İyi ki gelmişiz"

Kardeşi ile birlikte yarışa katılan Sibel Tezel de, "Bu yarışa ilk kez katıldım. Çok mutlu oldum. Havaya rağmen geldik ve 50 yaşta birinci oldum. Çok mutluyum. Kardeşimle birlikte katıldım. İyi ki gelmişiz. Herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU