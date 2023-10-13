Ayılar İnebolu'da Arı Kovanlarını Parçaladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inerek meyve bahçelerine ve arı kovanlarına zarar veriyor. Ayı tehlikesi nedeniyle vatandaşlar gece dışarı çıkamaz hale geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde merkeze kadar inen ayı, arı kovanlarını parçaladı.

Kastamonu'da son günlerde aç kalan ayılar, yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Köylerde vatandaşların her gün karşısına çıkmaya başlayan ayılar, şehir merkezlerine kadar inerek meyve bahçelerine ve arı kovanlarına zarar veriyor.

İnebolu ilçesine bağlı Avara Mahallesi'nde Şahin Bayrakdar'a ait bahçeye giren ayı, arı kovanlarını parçaladı. Ayrıca incir bahçesine de giren ayı, bütün incir ağaçlarını tek tek dolaşıp dallarını kırdı ve ağaçlardaki incirleri yedi.

Bir sonraki gün ise ayı, İnebolu'nun Cünürye Mahallesi'nde kendini gösterdi. Eyüp Bayrakdar'a ait bahçeye giren ayı, incir ağaçlarını kırarak dallardaki incirleri yedi ve arı kovanlarını da parçaladı.

Cünürye ile Avara mahallelerinde neredeyse her akşam ortaya çıkan yabani domuzlar ve ayılar ile karşı karşıya gelmekten korkan vatandaşlar, geceleri dışarı çıkamaz oldu. Ayı tehlikesinin mahallelere kadar gelmesinden tedirginlik yaşayan vatandaşlar, yetkililerin sorunlarına çözüm bulmasını istedi. - KASTAMONU