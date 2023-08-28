Ümit Özdağ: "Gelin Bizimle Birlikte Yürüyün ve Bu Yürüyüşü Onurla Hep Birlikte Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebedi İstirahatgahı...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya başlattığı "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü" öncesi yaptığı konuşmada, "Bütün Türk gençliğine sesleniyorum; 10 Eylül'e kadar istiklal yolu üzerindeki yürüyüşümüze devam edeceğiz. Eğer siz de Atatürk'e, silah arkadaşlarına, İstiklal Harbimizin şehitlerine ve gazilerine saygınızı göstermek; istiklal yolunda yürüyen Şerife bacılara, onların emeklerine saygınızı göstermek istiyorsanız hangi partiye oy verdiğiniz önemli değil. 'Bu Cumhuriyet’ten başka Cumhuriyetim yok' diyorsanız gelin bizimle birlikte yürüyün ve bu yürüyüşü onurla hep birlikte ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de sona erdirelim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya başlattığı "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü" öncesi yaptığı konuşmada, "Bütün Türk gençliğine sesleniyorum; 10 Eylül'e kadar istiklal yolu üzerindeki yürüyüşümüze devam edeceğiz. Eğer siz de Atatürk'e, silah arkadaşlarına, İstiklal Harbimizin şehitlerine ve gazilerine saygınızı göstermek; istiklal yolunda yürüyen Şerife bacılara, onların emeklerine saygınızı göstermek istiyorsanız hangi partiye oy verdiğiniz önemli değil. 'Bu Cumhuriyet'ten başka Cumhuriyetim yok' diyorsanız gelin bizimle birlikte yürüyün ve bu yürüyüşü onurla hep birlikte ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de sona erdirelim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya "İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü" başlattı. Yürüyüş öncesinde İnebolu'da konuşan Özdağ, şunları söyledi:

"NE YAZIK Kİ CUMHURİYETİMİZİ KUTLAMAMAK, YÜZÜNCÜ YILI KUTLAMAMAK DOĞRULTUSUNDA ADETA BÜYÜK BİR ÇABA SARF EDİYORLAR"

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyoruz. Bu yüz yıl kolay geçmedi. Bu yüz yıl 1683'te Viyana önünde başlayıp 1921'de Sakarya önüne kadar süren ve yüzlerce yıl bir milletin bir ordunun ve bayrağın üç kıtadan geri çekilmesi sonucunda kazanılan nihai bir zaferden sonra Türk'ün elinde kalan son vatan parçasında kurulan Cumhuriyet'in hikayesidir. Bu Cumhuriyet'i hiçbir emek sarf etmeden hiçbir noktasında inşasına katkı vermeden hazır bulanlar; kendilerinden önce katlanılan büyük eziyetleri, halkın yapmış olduğu büyük fedakarlıkları görmemezlikten gelip var olan her şeyi kendi yaptıklarını zannedenler bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı şanla, şerefle ve büyük törenlerle kutlanmayı hak ederken ne yazık ki Cumhuriyetimizi kutlamamak, yüzüncü yılı kutlamamak doğrultusunda adeta büyük bir çaba sarf ediyorlar.

Oysa cumhuriyet Türk milleti için 1683-1921 yılları arasındaki geri çekilme, imha, soykırım ve tehcirlerden sonra adeta bir ikinci Ergenekon olmuştur. Türk milleti bu yüz yıl içinde yaralarını sarmış, asırlardır ihmal edilmiş Anadolu'yu taş taş, adım adım, ray ray döşemiş ve sağlıksız, hasta, okumamış bir toplumu sağlığına, eğitime ve sanayileşmeye doğru adım adım ileri sevk etmiştir. Şimdi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlarken görüyoruz ki yüz sene önce işgal ordularıyla bu toprakları işgal edip Türk milletinin hukukunu sona erdirmek isteyenler kavimler göçü benzeri göçlerle ülkemizi işgal etmektedirler. Biz bütün Türk halkına Zafer Partisi olarak bu konuda öncülük yaparak bu amansız işgale karşı bu örtülü ve sessiz istilaya karşı Türk milletinin 'vatanımı geri istiyorum' şeklindeki talebini siyasetin gündemine taşıdık ve bunu yaparken de güç aldığımız kaynak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu şanlı mücadele, istiklal harbimiz ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi oldu.

"HEP BİRLİKTE EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİ İSTİRA HAT G A HI ANITKABİR'DE SONA ERDİRELİM"

Bugün 28 Ağustos 2023, bundan 103 sene önce 28 Ağustos 1920'de bir vapur İnebolu kıyılarına silah ve cephane taşıyarak yaklaştı. Teknelerle İnebolulu kahraman kayıkçılar silahları ve cephaneleri vapurdan kıyıya indirdiler. Kıyıya inen silah ve cephanelerde kanılara yüklenerek Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. İstiklal Harbi işte balıkçılar, onların tekneleri, kanılar, kanıların başındaki Şerife bacılar onların taşıdıkları cephane, silah ve İnebolu halkının kahraman direnişi sayesinde kazanıldı. Aradan 103 sene geçtikten sonra aziz Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamak ve Türk halkına 'bu sene yüzüncü yıl şanlı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı artık silkinin, toparlanın, ayağa kalkın, Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutlayın' diyerek yola çıkacağız. Bu yol uzun bu yol zor ama hiç unutmayalım ki bizim savaş olmayan barış dolu bir ortamda devlet kara yolundan güvenle yapacağımız yürüyüşü Şerife bacılar ayaklarında çarıklarla, sırtlarında cephaneyle, kucaklarında çocuklarıyla, kar, fırtına altında veya yanan güneş altında aç ve susuz yapmışlardı. Bizim yürüyüşümüz onların zor, cefalı ama onurlu yürüyüşüne de 103 sene sonra bir saygı duruşu anlamına geliyor.

Buradan bütün Türk gençliğine sesleniyorum; 10 Eylül'e kadar istiklal yolu üzerindeki yürüyüşümüze devam edeceğiz. Eğer siz de Atatürk'e, silah arkadaşlarına, İstiklal Harbimizin şehitlerine ve gazilerine saygınızı göstermek; istiklal yolunda yürüyen Şerife bacılara, onların emeklerine saygınızı göstermek istiyorsanız hangi partiye oy verdiğiniz önemli değil. 'Bu Cumhuriyet'ten başka Cumhuriyetim yok' diyorsanız gelin bizimle birlikte yürüyün ve bu yürüyüşü onurla hep birlikte ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de sona erdirelim.