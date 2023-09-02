Kastamonu'da kadınlar bu projelerle gelirlerini arttıracak

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kaymakamlık önceliğinde hazırlanan "Serada Üreten Kadınlar" projesiyle ilçede ikamet eden kadınlar, topraksız modern üretim yaparak gelirlerini arttıracak.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kaymakamlık önceliğinde "Serada Üreten Kadınlar" projesi hayata geçirildi. İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğü ile İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliğinin hazırladığı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Serada Üreten Kadınlar" projesinde ilçede ikamet eden kadınlar, kuracakları seralarda topraksız modern üretim yapacak. Ayrıca kadınlar, serada üretim yapabilmeleri içinde açılan kurslarda eğitime tabi tutulacak. Bunun dışında İnebolu Kaymakamlığı tarafından 2 bin metrekareye sahip sera kuracak. Kurulan bu serada topraksız modern üretim yapılırken, aynı zamanda paketleme ve etiketleme bölümlerinde de kadınlar kendi markalarını oluşturacak. Bu sayede İnebolu'da kadınlar üretime katılımları sağlanırken gelirleri de arttırılmış olacak.

"Şu an 700 olan sera sayısını yıl sonuna kadar 1000'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Şu anda İnebolu'da kayıtlı 700 seranın olduğunu söyleyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bu sayının yıl sonuna kadar bine çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "İnsanlarımızın refahını, huzurunu, geçimini kalkındırma adına birçok proje üzerine çalışıyoruz. Seracılık projesi bunların başında geliyor. Kastamonu'da İnebolu ilçesinin seracılıkta potansiyeli en fazla ilçe oluyor. Şu anda kayıtlı 650 tane sera mevcut. Bunun biraz daha geliştirecek, biraz daha ileri taşıyacak seracılık projesi başlattık. İlk etapta 650 olan sera sayısını yıl sonuna kadar bine tamamlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili 50 vatandaşımıza 120 metrekareden sera sağlamış olduk. Çok kısa sürede sera sayımızı inşallah bine tamamlamış olacağız. Bu şekilde vatandaşımıza bir geçim kaynağı sağlamış olacağız. Zaten vatandaşlarımız seracılığı yapıyorlar. En ince ayrıntısına kadar seralarıyla uğraşıyorlar. Özellikle kadınlarımız bu işin başını çekiyor. Bizde hedef kitle olarak kadınlarımızı seçtik. Seralarımızı, kadınlarımıza veriyoruz ve onları destekleyeceğiz. Kadınlarımız üzerinden bu projeyi devam ettirmeyi ve geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah kısa sürede bölgesel olarak İnebolu, seracılığın merkezi olacak, hedefimiz bu. Aynı zamanda İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğümüz, fide dağıtımı yapıyoruz. Gübre dağıtımında bulunuyoruz. Tohum desteğinde de bulunuyoruz. Zaman zaman bu dağıtımları yapıyoruz ve kadınlarımıza destek oluyoruz" dedi.

"Kadınlarımızın ekonomik gücünü arttırarak, sosyal hayatın içerisinde olmalarını sağlayacağız"

Hazırladıkları projelerle özellikle kadınların ekonomik güçlerinin arttırılarak sosyal hayatın içerisinde olmalarını sağlamayı düşündüklerini belirten Kaymakam Baycar, "Projemizin ikinci etabı olarak gördüğümüz İnebolu'da seracılığı geliştirecek önemli bir projemiz daha hayata geçiyor. Kaymakamlığımız, Tarım Müdürlüğümüz ile Köylere Hizmet Götürme Müdürlüğümüzle birlikte Kalkınma Ajansına bir proje sunduk. 2 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu, modern üretimin ve seracılığın yapıldığı katlı ve ranzalı sistemle üretimin yapılacak topraksız bir sera kazandıracağız. Bunda da kadınlarımızı ön plana çıkartacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadın Kooperatifi kurup inşallah zamanla seramızı da onlara devredeceğiz. Amacımız burada kadınlarımızın ekonomik gücünü arttırmak, sosyal hayatın içerisinde olmalarını temin etmek ve bunu desteklemek. İnşallah çok kısa sürede de bunun uygulama safhasını da yani seranın kurulumunu, alımını da başlatacağız. Şimdiden bizler kadınlarımızı eğitime aldık. İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından kadınlarımıza eğitimler veriliyor. Amacımız seracılığın modern tekniklerle yapılmasını sağlamak" diye konuştu.

"İnebolu Tarım adıyla logomuzu ve markamızı oluşturmak istiyoruz"

İnebolu Tarım adıyla kendi logolarını ve markalarını oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Kaymakam Baycar, "2 bin metrekare seranın yanında bir de üretim üssü olacak. Konteynerlerden oluşan paketleme ve etiketleme makinelerini de projemize ekleyerek İnebolu Tarım adıyla markamız ve logomuzun üzerinde olduğu paketleri bizler pazarlamaya sunacağız. Pazarlama yöntemiyle sadece yüzde 30'a yakın hasılat ve verim artışı yapılabileceğini öngörüyoruz. Üretim safhasında gübreleme, ısı, sulama gibi uygun üretim şartlarını da sağlayarak topraksız tarımın yapılacağı üretim teknikleriyle de yüzde 100'a yakın bir verimin ve hasılatın artacağını öngörüyoruz. Kadınlarımıza projemiz hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Kadınlarımızın taleplerine yönelik eğitici kurslar açıyoruz"

İnebolu'da ikamet eden kadınların taleplerine yönelik eğitici kurslar açtıklarını anlatan Baycar, şöyle konuştu: "Bizler, bütün projemizde öncelikle hedef kitle olarak kadınlarımızı seçtik. Aile Destek Merkezi projemiz hayata geçti. Bu projemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdan aldığımız destekle kadınlarımıza yönelik birçok alanda kurslar, eğitimler, seminerler yapmayı planlıyoruz. Kadınlarımızın birçok alanda kabiliyeti ve istikrarı bulunuyor. Kadınlarımıza proje başlamadan önce neye kabiliyetiniz ya da isteğiniz var ise hedefiniz veya açmayı düşündüğünüz bir zanaat, sanat ne var ise bunların modern eğitim sürecini hayata geçirerek inşallah bizlerde İnebolu Kaymakamlığı olarak bunların eğitimlerini, kurslarını kadınlarımıza sunuyoruz. Bizler, 5 tane kurs açarak Aile Destek Merkezleri (ADEM) projesini hayata geçirdik. İnşallah yakın zamanda proje çerçevesinde kurs sayımızı arttıracağız. Kadınlara yönelik çok istenilen fitness yeri vardı. İnşallah fitness yerini en kısa sürede hayata geçireceğiz. Modern tablolar yapıyorlar, geçimlerini sağlayacak farklı alanlarda da kurslar yapmayı planlıyoruz. İnşallah onları da en kısa sürede hayata geçirin kadınlarımızın ekonomi bütçelerine katkı sunacaklardır" - KASTAMONU