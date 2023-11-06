Kastamonu'da FETÖ üyesi olan hükümlü yakalandı
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Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İnebolu ilçesinde yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kastamonu'da FETÖ üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan M.E. İnebolu ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Politika