Kastamonu'da İzinsiz Kredi Kartı Kullanımı ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde izinsiz kullandığı kredi kartı dolandırıcılığından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs ile Araç ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu7nun İnebolu ilçesinde izinsiz kullandığı kredi kartı dolandırıcılığından kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs ile Araç ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İnebolu ilçesinde Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan İ.E.B. isimli şahıs ile Araç ilçesinde Hırsızlık ve Dolandırıcılık suçlarından 7 yıl hapis cezası ile aranan R.S. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.E.B. ve R.S. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU