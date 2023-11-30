İnebolu'da Tırın Dorsesindeki Ekskavatör Yola Devrildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan tırın dorsesindeki ekskavatör yola devrildi. Tırın şarampole devrilmemesi ise ihtimal bir faciayı önledi.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu İkiçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametinde seyir halinde olan ekskavatör yüklü tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Yoldan çıkan tırın dorsesindeki ekskavatör ise devrildi. Can kaybı ya da yaralanın olmadığı kazada, ekskavatörün devrildiği alanda farklı bir aracın bulunamaması ve tırın şarampole devrilmemesi ile ihtimal bir facia önlendi. Devrilen ekskavatör ve tır, çekici yardımı ile kaldırıldı. - KASTAMONU