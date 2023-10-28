İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik güzergahını at sırtında geçiyorlar

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında düzenlenen atlı yürüyüş, ikinci gününde de devam etti.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik İstiklal Yolu güzergahında düzenlenen atlı yürüyüş, ikinci gününde de devam etti.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nu, İnebolu- Kastamonu güzergahında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Binicilik ve Kültür Derneği tarafından atlarla birlikte düzenlenen "İstiklal Yolu" yürüyüşü ikinci gününde de devam etti.

27 Ekim Cuma günün İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi önünde düzenlenen bayrak töreniyle başlayan İstiklal Yolu yürüyüşü, 29 Ekim Pazar günü Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek olan törende Vali Meftun Dallı'ya Türk bayrağı teslimiyle son bulacak.

Doğa Koruma ve Milli Park Kastamonu İl Şube Müdürlüğünün rehberliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 40 at binicisi, at sırtında İstiklal Yolu Milli Parkındaki yürüyüş parkurunu geçerek Kurtuluş Savaşının kazanılmasına vesile olan başta kahraman Şehit Şerife Bacı ve Halime Bacı olmak üzere tüm şehitler anılıyor.

Binicilik ve Kültür Derneği üyesi Emine Kütük, "27 Ekim'de başlamış olduğumuz İnebolu'dan Kastamonu'ya İstiklal Yolu parkurundaki yürüyüşümüzün ikinci günündeyiz. Yolumuza devam ediyoruz, dün akşam Küre ilçesinde mola verdik. Kastamonu'ya doğru ilerlememiz devam ediyor" dedi. - KASTAMONU