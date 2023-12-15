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Kastamonu'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 12:17 Güncelleme: 12:19 Abone Ol

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişiler hedef alındı. Operasyonlar sonucunda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve cam düzenek ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki bulundu ve 1 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.