Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişiler hedef alındı. Operasyonlar sonucunda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve cam düzenek ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki bulundu ve 1 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

İlçede şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile cam düzenek ele geçirilince şüpheliler gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yılbaşı öncesinde kaçak içki ile mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.

Bu kapsamda tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu İnebolu Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini! Merkez Bankası enflasyon ve dolar beklentisi ne kadar? UEFA ÜLKE PUANI GÜNCEL SIRALAMASI: UEFA ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? Ürdün vize istiyor mu? Ürdün hangi dili konuşuyor? EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? 5000 lira ikramiye ödemesinde son durum nedir? ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title