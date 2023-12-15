Kastamonu'da Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişiler hedef alındı. Operasyonlar sonucunda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ve cam düzenek ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki bulundu ve 1 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.
İlçede şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ile cam düzenek ele geçirilince şüpheliler gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de yılbaşı öncesinde kaçak içki ile mücadele çalışmalarına ağırlık verildi.
Bu kapsamda tespit edilen bir ikamette yapılan aramada 7,5 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.