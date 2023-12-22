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İnebolu'da Kardeşler Arayla Vefat Etti

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde yaşayan Mustafa ve Yaşar Codur kardeşler, hastalıkları nedeniyle bir gün arayla hayatlarını kaybetti. Mustafa Codur'un akciğer kanseri tedavisi sonrası vefat etmesinin ardından, Yaşar Codur da damar tıkanıklığı nedeniyle hayatını kaybetti. İki kardeş, köylerinde yan yana defnedildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan iki kardeş, bir gün arayla vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde Mustafa Codur ve kardeşi Yaşar Codur, hastalıkları sebebiyle 1 gün arayla vefat etti. İlk olarak bir süredir Akciğer kanseri tedavisi gören Mustafa Codur, hayatını kaybetti. Mustafa Codur, köyünde toprağa verildi. Cenazenin ardından damar tıkanıklığı sebebiyle sevk edildiği Ankara'daki bir hastanede tedavi gören Yaşar Codur'dan da hayatını kaybetti. Codur'un cenazesi, Ankara'dan köyüne getirilerek kardeşinin yanında defnedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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