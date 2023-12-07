TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Karadeniz'de İnceleme Yaptı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'ndan Karadeniz'de inceleme

Meclis Araştırma Komisyonu, Kastamonu'da balıkçılık sektörünün sorunlarını araştırdı

KASTAMONU - Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırmak amacıyla kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde problemlerin çözülmesi için incelemelerde bulunarak sektör temsilcileri ile buluştu.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 17 Ekim tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetleri yerinde incelemek, sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak ve yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla Karadeniz'de incelemelerde bulunmaya başladı. Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da, 10 Aralık'a kadar devam edecek inceleme çalışmaları, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Karayel'in başkanlığını yaptığı ve toplam 21 milletvekilinden oluşan komisyon, uzmanlarla birlikte İnebolu ilçesindeki limanda incelemelerde bulundu. Komisyon üyeleri, liman başkanı ve balıkçıların taleplerini dinledi. Daha sonra düzenlenen istişare toplantısında yetkililer ve sektör temsilcileri ile buluşan heyet, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün problemleri ile ilgili istişarelerde bulundu.

"Sektörün gelişmesi ve sorunlar anlamında rapora yansıması gereken ne varsa tespit etmek istiyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Su Ürünleri Araştırma Komisyonu olarak bugün Karadeniz Bölgesi'ndeyiz. Karadeniz'deki çalışmalarımızın başlangıcını Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden yaptık. Ziyaret çerçevesinde Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'daki su ürünleri, hem ticari hem de geleneksel su ürünleri avcıları, yetiştiricileri ve sektörün diğer paydaşları ile görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugün İnebolu'da liman başkanımız ve diğer yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdik. Burada genelde geleneksel avcılıkla geçimlerini sağlayan balıkçılarımız var. Zaman zaman ticari balıkçılar tarafından kullanılan bir limanımız olsa da balıkçılarımız balıkçı barınakları ile ilgili bir isteklerini dile getirdiler. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bir fırtına vardı. Fırtına sebebiyle çıkan zarar ve can kayıpları var. Vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Bu tarz durumlarda limanlar, balıkçı barınakları, denizdeki gemilerin ve balıkçıların canını kurtaran mekanlar. Özellikle son fırtına tam olarak ifade edilen çok güçlü bir fırtınaydı. Bu da bize balıkçı barınaklarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bununla ilgili bir başlangıç süreci var, bunun hızlandırılması için bir talep var. Bu talepler istişare toplantısında dile getirilecek. Bölgedeki sektörün tüm paydaşları ile birlikte sorunlar ve çözüm odaklı bir saha incelemesi gerçekleştiriyoruz. Milletvekilleri ile beraber, sektörün gelişmesi ve sorunlar anlamında rapora yansıması gereken ne varsa tespit etmek istiyoruz" dedi.