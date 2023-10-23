Şehir merkezine inen ayı bir araya topladığı kovanlardaki balı yedi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şehir merkezine kadar inen ayı, bahçede girdiği arılıktaki kovanları etrafına toplayıp yattığı yerden balları keyifle yedi. Üretici Bünyamin Demir, kış mevsimi gelmesinden ötürü köydeki kovanlarını korumak için İnebolu ilçe merkezine getirdiğini fakat burada da ayının saldırısı sonrası kovanlarının zarar gördüğünü kaydetti.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Avara Mahallesi'nde meydana geldi. Son günlerde yerleşim yerlerine kadar inen ve vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ayı saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ormanlık alanlarda yiyecek bulamadığı için yerleşim yerlerine kadar inen ayılar, İnebolu'da Avara Mahallesi'nde Bünyamin Demir'e ait evin yaklaşık 15 metre yakınındaki bahçeye kadar indi. Evin bahçesinde bulunan arılığa giren ayı, kovanları bahçenin bir köşesine topladı. Etrafına kovanları toplayıp kendisine ziyafet çeken ayı, yattığı yerden kovanlardaki balları yedi. Kovandaki bazı çıtaları çıkaramayan ayı, kovanı tamamen parçalayarak çıtaları çıkarttığı görüldü. Ayının saldırısı sonucu 15 arı kovanı zarar gördü. Ayrıca ayı, kovanlardaki arıları da telef etti.

"Artık çocuklarım okula gidemez duruma geldi"

Çocuklarını okula yalnız başına gönderemediğini söyleyen arı yetiştiricisi Bünyamin Demir, "İnebolu'da ikamet ediyorum. Arılığıma geldiğim zaman burada kovanları seçip bir yere toplamış. 15 tane kovanımı komple parçalamış, arılarımı da telef etmiş. Normal şartlarda maddi olarak bir hayli zararım var ama bu maddi zarardan da çıktı. Artık çocuklarım okula gidemez duruma geldi. Herkes mahallemizde çocuklarını araçlarıyla getirmeye başladı. Belki bugünkü zararım maddi olarak telafi edilebilir ama çocuklarımıza zarar verdiği zaman bunun maddi olarak telafisi yoktur. Büyüklerimizden bu konuda bir an önce yardımcı olmalarını bekliyoruz. İnşallah bu ayı olayına bir çözüm bulunur" dedi.

Arılığının, evine yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulunduğunu söyleyen Demir, "Ayrıca hayvan da besliyorum. Hayvanlarımı da alacak diye korkuyorum. Bazen hayvanlarım da gece bağırıyor. Ayının kokusunu alıyorlar sanırım. Ayıyı vurduğumuz zaman cezası var 50 bin lira. Vuramıyorsunuz. Artık burada malımız göz göre göre elimizi açtık hiçbir şey yapamıyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Maddi hasarımız giderilir ama bu maddi hasardan çıktı, inşallah çocuklarımıza ya da hayvanlarımıza bir şey yapmaz. Zaten bizim bir tane ineğimiz bir tane de danamız var. Bunlarda elimden giderse bu sefer şehre göç etmek zorunda kalacağım" diye konuştu.

Köyde kovanların zarar görmemesi için İnebolu ilçe merkezine getirdiğini anlatan Demir, "Ben, arıcılığı asıl köyde yapıyorum. Kış vakti yaklaştığında kışlatmaya götürüyorum. Köydeki ayılardan kaçırıyorum şehre arılarımı. Kışın arıların sayısı azaldığı için, kışın birkaç ay burada evimin yanında tutuyorum arılarımı. Ardından köye götürüyorum arılarımı. Ben şehir merkezine ayı inmez, burası güvenilir bir yer zannediyordum fakat mahallenin içerisine kadar girip buralarda cirit atıyor. Her tarafta ayı dolaşıyor. Ayılar, köylerden tamamıyla şehre kadar inmiş durumda. Burada her tarafı ayılar sardı, bunu nasıl çözeriz bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"Köyde kovanlarımıza bir şey olmasın diye şehre getirdik, burada da ayıya yakalandı"

Ayının saldırısı sonrası geriye üç tane sağlam kovanının kaldığını belirten Demir, "Ayı, insandan daha zeki gibi hareket etmiş. Arılıkta ne kadar arı var ise en iyi yani en ağır olan kovanları alıp bir yere toplamış. Üç tane en zayıf kovanlar kalmış. İki çıtalı kovanlar kalmış. Onları ellememiş bile ama ağır olanlarını yani 5-6 çıta olan kovanları toplamış. Bir köşeye oturup hepsini bitirmiş, arı ya da bal denilen hiçbir şey kalmamış. Bir de ayılar yağışlı havada geliyor. Çıtayı silkelediği zaman arılar kendisini sokmasın diye. Arılar da yağış sebebiyle sersemlikten yerden kalkamıyor ve ayı da daha rahat yiyor. Çıtaları çıkaramayınca kovanı ikiye ayırmış. Çıtaları rahat çıkartabildiklerini arılığın kenarında oturup yavaş yavaş sindire sindire yemiş. Biz hiç ellemedik tamamen kovanların hepsi bir arada toplanmış şekilde duruyor. Moralim çok bozuk olduğu için benim de hiç düzenleyesim gelmiyor açıkçası. Şu anda bahçemizde arı adına hiçbir şey kalmadı. Üç tane kovanım kaldı, ona da ne zaman ayı gelir, yarın mı yoksa birkaç gün sonra mı bekliyoruz. Bu, kestane balıdır. İnebolu ilçemize özgü bir baldır. Gal arısı sebebiyle bu yıl bal rekoltesinde de düşüklük yaşandı. Bu yıl çok fazla zararımız var. Nasıl toparlarım bilemiyorum. Maddi olarak yardımda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Köyde ayı saldırısından korkarken şehirde de ayının kovanlarına zarar verdiğini söyleyen Demir, şunları kaydetti:

"Ben, köyde arıcılık yapıyordum. Bal sezonu da bittiği için ayılardan ya da diğer etkenlerden kovanlarımızı koruyalım diye bizlerde garanti olsun ve kovanlarımıza özellikle ayılar bir şey yapmasın diye köyden şehre getirdik arılarımızı, şehirde kuytu bir kenarda duruyordu ama şehirde de ayılara yakalandık maalesef. Bizler köyden korkarken şimdi de şehirde ayılara yakalandık." - KASTAMONU