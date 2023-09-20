Ayılar İnebolu'da Bahçeleri Kırarak Zarar Verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Ayva köyünde bahçeye giren ayılar ağaçları kırarak zarar verdi. Ayılar daha önce de 5 kez ağaçlara zarar vermişti. Köylüler çözüm talep etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köy merkezine kadar inen ayı, bahçedeki ağaçları kırarak üzerindeki elmaları yedi. Ayıların aynı köyde 5 kez daha ağaçlara zarar verdiği öğrenildi.

İnebolu ilçesine bağlı Ayva köyünde bahçeye giren ayılar ağaçları kırdı. Köy merkezine kadar inen ayı, bahçede bulunan ağaçlara zarar vererek dallardaki elmaları yedi. Ayıların aynı köyde daha önce 5 kez daha ağaçlara ve bahçelere zarar verdiği öğrenildi. Köylüler, bahçelerine zarar veren ayıyla ilgili çözüm üretilmesini istedi.

"Galiba birlikte yaşamayı öğreneceğiz"

Komşusunun bahçesini cep telefonu ile görüntüleyen Mustafa Fakazlı, "Biraz kaba davranmışsın, keşke kibar olsaydın. Ne yapalım galiba birlikte yaşamayı öğreneceğiz" dedi. - KASTAMONU