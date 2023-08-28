ÜMİT ÖZDAĞ, 'İSTİKLAL YOLU ZAFER YÜRÜYÜŞÜ'NE BAŞLADI

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya 'İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü'ne çıktı.

Zafer Partisi, Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz üzerinden gelen silahların, Ankara'ya ulaştırılmasında kullanılan İnebolu ile Ankara arasındaki 'İstiklal Yolu' güzergahında, 'İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü' başlattı. Genel Başkan Ümit Özdağ ve partililer, 28 Ağustos- 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek yürüyüş öncesi İnebolu Türk Ocağı önünde bir araya geldi. Kurtuluş Savaşı şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, folklor gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı. Ardından, İnebolu Limanı'nda bir kağnının arkasına geçen Özdağ ve partililer, yürüyüşe başladı. (DHA)