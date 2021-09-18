Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül törenine katıldı. Levent'te bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

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Konuşmasının ardından Erdoğan, Türkiye'nin 2020 yılında en çok ihracat yapan firmalarına ödüllerini verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri