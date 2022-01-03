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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde RF-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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