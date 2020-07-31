Son dakika haber | SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI
Son dakika güncel haberi: Silivri'de ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.
31.07.2020 01:34 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:07
Silivri'de ağaçlık alanda çıkan yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Gazitepe mevkiinde çıktı. Ağaçlık alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağaçlık alandaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda çağ ağacı zarar gördü.
- İstanbul
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Kaynak: DHA