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Tekirdağ'da Ayakkabı Fabrikasında Yangın Çıktı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasının hammadde üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda bina kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ayakkabı fabrikasının hammadde üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Marmaracık Mahallesi mevkiinde bulunan ayakkabı fabrikasında meydana geldi. Ayakkabı taban hamurunun üretildiği tesiste makinalarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilerek itfaiye talep edildi.

Olay yerine gelen Çorlu İtfaiye İstasyon ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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