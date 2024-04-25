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Kayseri'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken otomobil küle döndü. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobil yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Esmeli Sokak'ta park halinde bulunan Volkswagen marka otomobil bir anda yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınırken otomobil küle döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan İtfaiye Kayseri Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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