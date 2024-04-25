Çanakkale'de Panelvan Minibüs Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir panelvan minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, seyir halindeki panelvan minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.
Çanakkale'den Balıkesir yönüne giden Ozan Aktaş idaresindeki 10 LP 304 plakalı minibüs, Assos-Troya tünelinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri tünelde güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle ulaşım bir süre Nusratlı-Yeşilyurt köyleri bağlantı yolundan sürdürüldü.