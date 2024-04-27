Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında can kaybı veya yaralanma olmazken eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, 5 No'lu Bayır Sokakta bulunan müstakil bir evin zemin katında çıktı. Ergin S.'ye ait olduğu öğrenilen evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şans eseri evde kimsenin olmaması can kaybı veya yaralanma olmaması teselli oldu. Dumandan etkilenen üst komşusuna ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ardından da soğutma çalışması yaptı. Doğalgaz ekipleri eve gelen gazı kesti.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken ev kullanılamaz hale geldi. - ZONGULDAK