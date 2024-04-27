Konya'da 10 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Konya'da 10 katlı apartmanın 9'uncu katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yasin Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın 9'uncu katındaki daireden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından alevler üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairenin üst katında bulunan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla daireden çıkarıldı. Apartmanda bulunanlar olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler inceleme yaptı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA