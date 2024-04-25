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Osmaniye'de tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu düştü

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Osmaniye 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'nda bir firma tarafından tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu, havada kontrolden çıkarak yere çakıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Osmaniye'de sanayi fuarında tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu düştü.

Osmaniye 1. Sanayi ve Ticaret Fuarı'na katılan bir firma tanıtım amacıyla uçurduğu yangın söndürme dronu, kontrolden çıkarak havada pervaneleri parçalandı yere ve yere çakıldı. Yaralananın olmadığı olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde tanıtım amaçlı uçurulan dronun kontrolden çıkarak yere çakıldığı görüldü. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Olay Güvenlik 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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