Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra evlerini yaktı
Niğde'de S.E isimli bir kişi, Şehitler Mahallesi'nde bulunan evlerinde babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evi ateşe verdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan S.E hastaneye kaldırıldı.
Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı.
S.E, Şehitler Mahallesi Azimli Sokak'ta bulunan evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştıktan sonra bezin dökerek evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan S.E, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.