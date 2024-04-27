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Ergene'deki Ayakkabı Fabrikasında Yangın

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Ergene ilçesindeki bir ayakkabı fabrikasının lastik hamur makinesinde çıkan yangın söndürüldü. Fabrika çalışanları tarafından fark edilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ergene ilçesindeki bir ayakkabı fabrikasının lastik hamur makinesinde çıkan yangın söndürüldü.

Marmaracık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ayakkabı fabrikasının lastik hamur makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, kısa sürede müdahale ettiği yangını söndürdü.

-Kapaklı'da makaron ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 55 bin makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 55 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 kilogram tütün ve makaron doldurma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

-Ergene'de tabanca ele geçirildi

Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine O.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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