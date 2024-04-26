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Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Balat Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2. katındaki ikamet olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında 2 kişi yaralanırken, durumu olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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