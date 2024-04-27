Ünye Limanı'nda çıkan yangında gemi kullanılamaz hale geldi
Ordu'nun Ünye Limanı'nda bakımdaki Şehit Temel Şimşir adlı geminin makine dairesinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürüldü. Ancak yangın sonucunda gemi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Ünye Limanı'nda bakımdaki gemi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Limanın tersane bölümünde demirleyen, Büyükşehir Belediyesince turizm amaçlı işletilen "Şehit Temel Şimşir" adlı geminin makine dairesindeki çalışmalar sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Geminin farklı noktalarına da sıçrayan yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla söndürdü.
Yangında gemi kullanılamaz hale geldi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.