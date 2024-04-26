Gümüşhane'deki Giyim Mağazasında Yangın Çıktı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan bir giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.???????
Tuğrulbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Helim Tonyalı'ya ait giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma devam ediyor.