Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Diyarbakır'da 3 ve Ağrı'da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı