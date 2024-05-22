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Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda Bir Kişi Yakalandı

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Ankara'da jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ve 19 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron bulundu. Yakalanan M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 550 bin lira olan 3 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ve 19 bin 200 içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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