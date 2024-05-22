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Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hakkında 14 yıl 11 ay 11 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 14 yıl 11 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firarinin adresini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Jandarma Kayseri Yargı Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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