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Elazığ'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kenevir bitkilerine bakım yaptığı esnada suçüstü yakaladı. Bölgede yapılan aramada, 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, C.G. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kenevir bitkilerine bakım yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, C.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Jandarma Kenevir Elazığ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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