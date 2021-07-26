Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları...

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.