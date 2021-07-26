Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları...
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilecek
Son dakika haberleri! Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilecek

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları... - Haberler
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