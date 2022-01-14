Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DENİZ YOLUYLA ÇENGELKÖY'E GELDİ

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programının ardından deniz yoluyla Çengelköy'e geldi. Çengelköy İskelesinde tekneden inen Erdoğan burada vatandaşlarla kısa süre sohbet etti. Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşlik ettiği görüldü. Erdoğan daha sonra yol kenarında kendisini bekleyen aracına binerek, Vahdettin Köşkü'ne geçti.