Son Dakika: Askeri uçak düştü! Konya'da askeri uçak düştü! Pilot şehit oldu!
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Son Dakika: Askeri uçak düştü! Konya'da askeri uçak düştü! Pilot şehit oldu!

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Son Dakika: Askeri uçak düştü! Konya'da askeri uçak düştü! Pilot şehit oldu!

Son dakika haberi: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk yıldızlarındaki NF-5 uçağının eğitim esnasında düştüğü öğrenildi. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotu Burak Genççelebi'nin şehit olduğu öğrenildi.

KOONYA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

MSB: KAZA KIRIMA UĞRAMIŞTIR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehrimizde icra edilen Anadolu Kartalı Tatbikatı kapsamında uçuş yapan askeri uçağın düştüğü yönünde bir bilgi ulaştı. Ekiplerimiz, sağlık ve arama kurtarma birimleri olay yerine intikal ediyor. Duamız can kaybının olmaması." ifadelerine yer verdi.

NF-5 GÖSTERİ UÇAĞI

Halen modernize edilmiş 10 adet NF-5A 2000 ve 6 adet NF-5 2000 Freedom Fighter Uçağı, çağrı adı 'Türk Yıldızları' olan 134'ncü Akrotim Filo Komutanlığı envanterinde bulunmaktadır. 134'üncü filo, envanterinde F-5 savaş uçağı bulunan Türk Hava Kuvvetleri'ndeki tek filodur.NF-5 Gösteri uçağı134. Akrotim filoya bağlı NF-5A/B tipi gösteri uçaklarının, Konya 3. Ana Jet Üssünde konuşlu olduğu biliniyor.

Ramazan Eles
Gündem Editörü

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