Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangında ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangında 1 su tankeri alevlerin içinde kaldı. Bölgeye askeri helikopter ve iş makinaları sevk edildi.

Yangına müdahaleden sıcak görüntüler: Su tankeri alevlerin içerisinde kaldı

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde devam eden orman yangında ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangında 1 su tankeri alevlerin içinde kaldı.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk yaylası Derebahçe Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları, ekiplerin hummalı çalışmasıyla devam ediyor. Ekiplerin zorlu çalışmaları esnasında 1'de su tankeri alevlerin içerisinde kaldı. Bölgeye 2 askeri helikopter ve çok sayıda askeri iş makinası ile askeri personel sevk edildi.