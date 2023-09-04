Haberler

Pakistan'da askeri helikopter düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Pakistan Ulusal Meclisi Sözcüsü Raja Pervaiz Ashraf, 3 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopterin düşmesi sonucu derin üzüntü duyduğunu aktardı.

Pakistan Ulusal Meclisi Sözcüsü Raja Pervaiz Ashraf, 3 kişinin hayatını kaybettiği askeri helikopterin düşmesi sonucu derin üzüntü duyduğunu aktardı.

Askeri helikopter, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki Gwadar bölgesinde düştü. Pakistan Ulusal Meclisi Sözcüsü Ashraf, Pakistan Donanması'na bağlı helikopterde hayatını kaybeden 3 askerin ailelerine baş sağlığı dileyerek, derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Pakistan Kaza Dünya Haberler

title