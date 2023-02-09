Hatay'da enkazdan kurtulan yaralılar uçakla Adana'ya getirildi 3. Sayfa Haberleri Hatay'da enkazdan kurtulan yaralılar uçakla Adana'ya getirildi Hatay'da depremde enkazdan kurtarılan yaralılar TSK'ya ait helikopterlerle Adana'ya getirildi. Hatay'da enkazdan kurtulan yaralılar uçakla Adana'ya getirildi ADANA - Hatay'da depremde enkazdan kurtarılan yaralılar TSK'ya ait helikopterlerle Adana'ya getirildi. Lojistik Destek Merkezi haline gelen İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığından kalkarak deprem bölgesine gıda ve ekip yardımı götüren uçaklar, dönüşte enkazdan kurtarılan yaralıları Adana'ya getiriyor. Bir askeri helikopter ile Adana'ya gelen uçaktaki yaralılar Adana Şehir Hastanesi'ndeki helikopter pistine indirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda 121 hava aracı deprem bölgelerine 24 saat ekip ve gıda yardımı taşıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İncirlik Hatay Adana TSK 3. Sayfa Haberler

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