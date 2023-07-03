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Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

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Ankara'da kayalık alana düşen dağcı, Kara Havacılık Komutanlığına bağlı helikopter ile kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan vatandaş, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Kayalıklara düşen dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

ANKARA - Ankara'da kayalık alana düşen dağcı, Kara Havacılık Komutanlığına bağlı helikopter ile kurtarıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dağda yürüyüş yapan bir dağcı, Kara Havacılık Komutanlığı Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Arama Kurtarma uçuş ekibi tarafından kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan vatandaş, askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşın kurtarıldığı hastaneye sevk edildiği anlara yer vererek, "Beypazarı bölgesinde kayalıklardan düşen dağcı bir vatandaşımız, Kara Havacılık Komutanlığımızın Hava Ulaştırma Grup Komutanlığı Arama Kurtarma uçuş ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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