Gaziantep'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personel görev alıyor. Orman havadan görüntülenirken, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personel görev alıyor.
Orman havadan görüntülenirken, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel