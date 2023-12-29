Hatay'da askeri helikopter hareketliliği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri helikopter hareketliliği yaşanıyor.

Reyhanlı'da bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopter, daha sonra Hatay istikametine doğru gözden kayboldu. Dün gece de helikopter hareketliliği yaşandığı öğrenildi. - HATAY