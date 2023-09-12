ABD'li Bilim Adamı Morca Mağarasından Kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçirerek mahsur kalan ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9'uncu günün ilk saatlerinde mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine getirildi.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim adamından oluşun grup, keşif için 3 Eylül'de bin 276 metre derinlikteki Anamur ilçesinde yer alan Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden ABD'li bilim adamı Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

ABD'li bilim adamını kurtarmak için 8 ülkeden 196 personel yoğun bir çalışma başlattı. Bu sırada mağaraya giren doktorlar da bilim adamına müdahale ederek her dakika sağlık durumunu kontrol etti. ABD'li dağcı Mark Dickey'in sağlık durumu, yaklaşık bin 40 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti. Doktorların hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine önceki gün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı. Ekipler tarafından sedye ile ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kampa götürülen Dickey, burada dinlendi. Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti. Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilen tahliye işlemi, 9'uncu günün ilk dakikalarında başarıyla tamamlandı.

Mağaradan çıkartılan bilim adamı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Dickey, helikopterle önce Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı pistine, oradan da ambulansla Mersin Şehir Hastanesine getirildi. ABD'li bilim adamı burada acil servisteki müşahede odasında doktorların gözetiminde tedavisine başlandı. - MERSİN