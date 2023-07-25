Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, 14 saatlik çalışmayla sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında; 50'si orman, 50'si tarım arazisi olmak üzere 100 hektarlık alan zarar gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Kabasakal Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. 100'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin yerden müdahale ettiği alevlere havadan da yangın söndürme helikopterleri su attı. Yangın nedeniyle bölgede bulunan bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın da 2 askeri helikopter görevlendirdiği yangın, 14 saatlik çalışmayla bugün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınabildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemesi devam ediyor.