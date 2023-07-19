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Gaziantep'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personel görev alıyor. Orman havadan görüntülenirken, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personel görev alıyor.

Orman havadan görüntülenirken, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesi sürüyor.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/NURDAĞI (Gaziantep), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

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