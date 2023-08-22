Bitlis POMEM Müdürü Beyin Kanaması Geçirdi

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, beyin kanaması geçirdi ve tedavisi Diyarbakır'da devam ediyor.

Beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman'ın, sevk edildiği Diyarbakır'da tedavisi devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verilen Kaman, askeri helikopterle kente getirildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kaman'ın, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.