Hasandağı'na tırmanış sırasında yaralanan 3 kişi askeri helikopterle kurtarıldı

AKSARAY'da zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Veysel Güven ile 2 arkadaşı, mahsur kaldıkları Hasandağı'ndan 6 saat sonra askeri helikopterle kurtarıldı.

Elektrikçi Veysel Güven (21) arkadaşları Yasin İlgün (19) ile ağabeyi Çağrı İlgün (22) dün sabah saatlerinde Hasandağı'na tırmandı. Saat 15.00 sıralarında da dönüşe geçti. Dengesini kaybedip yuvarlanan Güven, yaralandı. Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE'den oluşan 24 kişilik arama-kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralı Güven ile soğuktan etkilenen iki kardeşin, hastaneye götürülmesi için askeri helikopter çağrıldı. 6 saat mahsur kalan 3 kişi, askeri helikopterle kurtarılıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güven'in ilk kez, iki kardeşin de daha önce 3 kez Hasandağı'na tırmanış yaptığı öğrenildi.