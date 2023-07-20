Nurdağı'nda çıkan yangında 58 hektar alan zarar gördü

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde dün çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan yangında, 58 hektar alan zarar gördü.

Durmuşlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Kısa sürede yayılan yangın için Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. 4 helikopter, 2 askeri helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 160 personelin müdahale ettiği yangın, saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı.Yer yer soğutma çalışmaları sürerken, 58 hektar alanın zarar gördüğü bölge dron ile de görüntülendi.