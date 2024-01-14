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Hasandağı'nda mahsur kalan dağcı askeri helikopterle kurtarıldı

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Aksaray'da Hasandağı'na tırmanış yapan amatör dağcı Ezgi Yıkılmaz, iniş yolunda düşerek ayağını kırdı. Yardım çağrısı üzerine askeri helikopter sevk edilerek Yıkılmaz kurtarıldı.

AKSARAY'da arkadaşlarıyla birlikte Hasandağı'na tırmanış yaptıktan sonra iniş yolunda düşerek ayağı kırılınca mahsur kalan amatör dağcı inşaat teknikeri Ezgi Yıkılmaz (30), askeri helikopterle kurtarıldı.

Ankara'dan Aksaray'a gelen aralarında Ezgi Yıkılmaz'ın da bulunduğu 11 kişi Hasandağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılar, akşam saatlerine doğru iniş yaptığı sırada  Ezgi Yıkılmaz, ayağının burkulması sonucu düşerek yaralandı. Bunun üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AFAD, jandarma ve UMKE'den oluşan 17 kişilik arama-kurtarma ekibi, bölgeye sevk edildi. Yıkılmaz'a ulaşan ekipler, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan askeri helikopter talebinde bulundu. Ayağında kırıklar oluştuğu belirlenen Yıkılmaz, askeri helikopterle kurtarılıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tedaviye alınan Yıkılmaz'a telefonla ulaşıp geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Kumbuzoğlu'na kendişinin de Şereflikoçhisarlı olduğunu belirten Yıkılmaz, "Şu an da çok üşüyorum. Beni kurtardığınız için çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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